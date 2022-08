O Sp. Braga garantiu a contratação de Serdar Saatçi, jogador turco de 19 anos. A notícia, inicialmente avançada pelo jornal O Jogo, foi também confirmada pelo Maisfutebol.

Serdar Saatçi é defesa-central e chega aos arsenalistas proveniente do Besiktas a troco de 1,5 milhões de euros.

Nascido em 2003, Saatçi estreou-se na equipa principal do Besiktas em setembro do ano passado, ainda com 18 anos, tendo participado em 14 jogos oficiais pelo emblema de Istambul. Nas últimas semanas chegou a ser apontado por alguma imprensa turca ao Fenerbahçe de Jorge Jesus.

O jovem futebolista, internacional jovem pela Turquia e considerado um dos mais promissores do país na sua posição, reforça assim o leque de opções à disposição de Artur Jorge para o eixo defensivo, que já conta com Vítor Tormena, Niakaté, Paulo Oliveira e Bruno Rodrigues.