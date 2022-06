João Carvalho, jovem guarda-redes de 18 anos, assinou um contrato profissional com o Sp. Braga válido para as próximas quatro temporadas, até 2026, e vai começar a nova temporada integrado no plantel de sub-23.

«Estou muito feliz e orgulhoso por todo o trajeto que tenho vindo a fazer. Assinar um contrato profissional com este grande clube, que nos dá tudo o que precisamos para chegar a patamares superiores, deixa-me muito feliz. É sinal que o trabalho está a ser bem feito», destacou o jovem guarda-redes em declarações às plataformas do clube minhoto.