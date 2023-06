O Sp. Braga anunciou que, a partir da próxima época, vai passar a utilizar equipamentos da Puma. O contrato é válido por cinco anos, apurou o Maisfutebol.



Os bracarenses terminam assim a ligação de quatro anos à Hummel, passando a vestir equipamentos da marca alemã. A Puma tem presença em vários clubes de renome do futebol europeu como o Manchester City, Marselha, Dortmund ou AC Milan.



O presidente do Sp. Braga, António Salvador, destacou o importante passo dado pelo clube.



«A PUMA reconheceu que este é um projeto diferenciado e que este é um momento histórico e porventura único. Apreciei a forma como a PUMA nos abordou, compreendendo que o Sp. Braga está numa trajetória de crescimento, não apenas no futebol, mas em toda a sua dimensão desportiva e social», referiu, citado pelos meios de comunicação do clube, salientando o papel da marca em estar ao lado dos bracarenses numa fase em que será inaugurada a Cidade Desportiva.



Segundo a nota do Sp. Braga, esta parceria vai estender-se ao marketing e brand engagement.