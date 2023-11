O Sp. Braga veio a público «repudiar» agressões a adeptos do FC Porto por parte de um grupo de encapuzados no final do jogo de voleibol feminino entre os dois emblemas. Apesar dos incidentes terem acontecido no exterior das instalações desportivas, o clube minhoto nega qualquer envolvimento de funcionários da instituição e manifesta-se solidário para com as vítimas.

«O Sp. Braga é solidário com os adeptos que tenham sido vítimas de qualquer tipo de agressão e reunirá nas próximas horas com as diversas entidades no sentido de aprofundar qualquer tomada de ação que evite tais ocorrências futuras, mesmo perante a evidência de que o controlo da via pública foge da sua esfera de competência», escreve o clube em comunicado.

No mesmo documento, o Sp. Braga adianta que é «falsa e intolerável» qualquer associação de funcionários do Sp Braga aos factos verificados», mas manifesta também preocupação com «a crescente frequência de episódios desta natureza, envolvendo adeptos de várias equipas e em eventos de diversas modalidades».

A fechar o comunicado, o Sp. Braga garante uma colaboração estreita com as autoridades no sentido de «ajudar a identificar, isolar e afastar qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos» associados a fenómenos de violência.