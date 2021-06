Lucas Piazon vive dias felizes com a conquista da Taça de Portugal com a camisola do Sp. Braga, ele que marcou um golo na final frente ao Benfica.

Em entrevista ao Lance!, o médio brasileiro confessou que vive «o melhor momento da carreira» e deixou elogios a Carlos Carvalho, técnico dos bracarenses.

«Quando o Carvalhal foi para o Rio Ave, ligou-me e eu aceitei o projeto, pois sabia que podia confiar nele. Comecei a temporada com uma lesão, mas entre dezembro e maio fiz bons jogos, adaptei-me rápido ao estilo de jogo. Ele dá-nos liberdade, joga com a bola e pressiona com a defesa alta. Gosto dessa filosofia», afirmou.

Piazon falou depois da mudança para Braga, em janeiro último: «Chegar em janeiro nunca é fácil, pois a equipa já estava montada e a fazer uma boa época. Aproveitei a lesão de um colega e fiz vários jogos, marquei golos e conseguimos ter destaque. É importante ter um bom grupo e devem mudar-se algumas coisas, mas o Carvalhal deve continuar e vamos à procura de uma vaga na Champions na próxima época.

Lucas Piazon falou depois da final da Taça frente ao Benfica e admitiu que ainda sonha em representar a seleção brasileira.

«O Benfica investiu muito e eu achava que iam ganhar alguma coisa com Jorge Jesus. Têm um grande plantel, com jogadores de qualidade, mas não nos assustam. Respeitamos o clube e o treinador, mas sabemos que temos potencial para jogar olhos nos olhos. Foi muito bom conquistar a Taça no ano do centenário do Sp. Braga.»

«A seleção brasileira nem passava pela minha cabeça. Temos de ser realistas, é muito difícil um jogador do Rio Ave ou do Championship de Inglaterra ser convocado. Mas agora estou num nível maior no Sp. Braga, conquistámos a Taça e sei que posso sonhar novamente», atirou.