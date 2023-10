Niakaté, defesa-central do Sporting de Braga, sofreu um traumatismo orbital no jogo deste sábado com o Gil Vicente e foi transportado para o hospital.

O defesa franco-maliano lesionou-se aos 55 minutos, num lance em que cometeu penálti e foi expulso.

Com recurso aos braços, Niakaté derrubou Baturina na área, mas o avançado dos gilistas atingiu o central bracarense na cara, com o cotovelo, na sequência da queda, tendo provocado a lesão.

Refira-se que Gil Vicente e Sp. Braga empataram a três golos.

Veja o lance entre Niakaté e Baturina: