A FIGURA: Vitinha

O jovem avançado português até tinha começado no banco, mas cedo na segunda parte foi aposta de Artur Jorge... e certeira. Foi dos pés do internacional sub-21 que vieram os três pontos que o Sp. Braga levou de Portimão. Por vezes, não é preciso estar muito tempo em campo para se decidir um jogo.

O MOMENTO: Faltou a estrelinha a Paulo

Nada faltou nos últimos minutos deste Portimonense-Braga. Já com mais de 10 minutos de descontos, o árbitro Tiago Martins apitou um penálti a favor dos algarvios, por mão de Paulo Oliveira. Era o momento chave para os algarvios chegarem ao empate, mas Paulo Estrela sentiu o peso do momento e atirou para as nuvens.

OUTROS DESTAQUES:

Iuri Medeiros

Foi, desde o início, um dos melhores do lado do Sporting de Braga. Fez vários cruzamentos perigosos e esteve sempre muito envolvido na manobra atacante. O golo, de penálti, acabou por ser o corolário de uma boa exibição.

Ouattara

Soube ser persistente. Não desistiu no lance do golo, e, depois de um primeiro cabeceamento defendido, rematou mesmo para o fundo das redes. De resto, também esteve sempre em evidência no corredor direito do ataque algarvio.

Ricardo Horta

Não foi, certamente, um dos melhores jogos do capitão do Sporting de Braga que mereceu a confiança de Fernando Santos para ir ao Mundial do Qatar. Nem é que tenha jogado mal, mas já o vimos fazer melhor.

Nakamura

Sofreu dois golos, mas nada se pode imputar ao guarda-redes do Portimonense. O japonês esteve em grande, principalmente na primeira parte, onde fez três grandes defesas. Para mal dos algarvios, não foi suficiente para conquistar pontos.