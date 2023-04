O Sporting de Braga anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com Ricardo Horta.

O capitão dos «arsenalistas» tem agora vínculo até 2028.

O clube adianta ainda que a cláusula de rescisão continua nos 30 milhões de euros, e que o acordo de renovação não implica «qualquer encargo com serviços de intermediação».

A cumprir a sétima época no Sporting de Braga, Ricardo Horta é já o melhor marcador da história do clube, com 105 golos em 316 jogos.

