Ricardo Horta foi eleito o melhor jogador na goleada do Sp. Braga ao Arouca, por 6-0, depois de ter bisado na partida.

Mas ao contrário do que acontece por norma, o jogador não prestou qualquer declaração à Sport TV, canal que transmitiu o jogo e que tem a parceria com a Liga para entregar o prémio logo após o final do jogo.

Perante a estranheza provocada pela situação do jogador cujo nome continua associado ao Benfica, o Sp. Braga esclareceu no final da partida que o jogador não se recusou a falar.

«Foi uma decisão do departamento de comunicação do Sp. Braga», informou o diretor de comunicação dos arsenalistas.