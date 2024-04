Roger Fernandes foi despromovido à equipa sub-23 do Sp. Braga.

O Maisfutebol sabe que a decisão prende-se com a existência de um impasse no processo de renovação do contrato do jogador, que expira em 2025.

Roger Fernandes, de 18 anos, é um dos jovens mais promissores do conjunto arsenalista, onde fez praticamente toda a formação. Nesta época soma 24 jogos (nove como titular), três golos e seis assistências.