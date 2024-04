Rui Duarte, treinador do Sp. Braga, está de luto pela morte de Gustavo Ferreira Duarte, filho mais velho.

Gustavo Ferreira Duarte tinha 23 anos e foi vítima de morte súbita num quadro de doença crónica.

A Rui Duarte, família e amigos de Gustavo Ferreira Duarte, o Maisfutebol endereça sentidas condolências.

Leia a nota de pesar na íntegra:

O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Gustavo Ferreira Duarte, com 23 anos, filho mais velho do treinador da equipa principal, Rui Duarte, e irmão do nosso atleta Afonso Duarte, endereçando à família e amigos as mais sentidas condolências.

Neste momento de enorme dor e consternação, o SC Braga une-se à família de Rui Duarte, transmitindo uma sentida mensagem de força para todos.

As informações sobre as cerimónias fúnebres serão divulgadas em breve.