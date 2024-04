O Sp. Braga tem que apresentar outra atitude e mentalidade para mostrar que quer chegar ao terceiro lugar na Liga, defendeu hoje Rui Duarte, que ocupa até ao final da época o cargo deixado vago por Artur Jorge.

«Temos que fazer muito mais do que fizemos contra o Arouca [derrota por 3-0 na última jornada], sobretudo na primeira parte. Temos que mostrar outra atitude, outra mentalidade, e que queremos realmente chegar ao terceiro lugar. Mostrar outra forma de estar para lutar por algo», afirmou na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Estoril Praia, sábado, na 29.ª jornada da Liga.

Rui Duarte recusou a ideia de haver problemas no balneário, mas frisou que se o Sp. Braga quer lutar por algo mais, tem que ter «valores muito fortes como equipa»: «O Arouca é uma equipa com essa identidade, todos correm para o mesmo lado e todos são muito fortes no compromisso, a defender.»

O treinador revelou ter tido conversas com o grupo, e outras individuais que serviram para «dizer as verdades».

«O Estoril é uma boa equipa, tem ao longo da época feito bons jogos, gosta de jogar, está muito bem trabalhada e tem jogadores de qualidade. A posição na tabela acaba por influenciar o desempenho e as abordagens a cada jogo. Temos que estar ao nosso melhor nível para ultrapassá-lo», disse ainda sobre o adversário.

O treinador tem todos os jogadores à disposição, com a recuperação de Adrián Marín, Borja e Paulo Oliveira.

Sp. Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e Estoril Praia, 13.º, com 29, defrontam-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo (AF Leiria).