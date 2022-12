Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, frisou este domingo a ambição de Braga ir ganhar ao reduto do Sporting e, assim, qualificar-se para a Final Four da Taça da Liga.

«Por ser um jogo a eliminar, a margem de erro é zero. Temos que ter uma abordagem séria, de confiança e determinação, para, respeitando o Sporting, termos a ambição e a coragem de ir lá tentar vencer e entrarmos na Final Four da Taça da Liga», disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão da partida.

As duas equipas já se defrontaram esta época, logo na primeira jornada do campeonato, em Braga, num jogo que terminou empatado a três bolas, e o técnico antevê novamente «duas equipas a jogar de forma aberta e a quererem ganhar o jogo», considerando ainda que «as equipas estão melhores agora do que no início da temporada».

Questionado sobre o peso do fator casa, favorável ao Sporting, em apenas um jogo a eliminar, o treinador frisou que o jogo de segunda-feira «será uma das três finais» na Taça da Liga, perspetivando implicitamente a presença dos minhotos nas meias-finais e final.

«A ambição é de poder ganhar, de podermos ter o mérito e a capacidade de sermos melhores do que o adversário, esse é o objetivo imediato», disse.

O Sp. Braga venceu o Grupo D só com vitórias e sem golos sofridos, tal como o Sporting no Grupo B, performance destacada por Artur Jorge.

«O que fizemos na fase de grupos, ganhar e não sofrer golos, ajuda-nos muito em termos de ânimo e espero que possa potenciar a equipa para um bom jogo e sermos capazes de ganhar. Sabemos como o Sporting joga, conhecemos bem o adversário, também sabemos que nos conhece bem a nós, vamos com uma postura de confiança, determinação e coragem», disse.

Ricardo Horta, que esteve presente no Mundial2022 no Qatar, já treinou com a equipa desde o final da semana e está de volta às opções de Artur Jorge, tal como Banza, que falhou o jogo com o Paços de Ferreira devido a castigo.

Artur Jorge revelou que o capitão «chegou bem» da competição internacional e confirmou a sua presença na lista de convocados.

Em sentido contrário, Gorby saiu lesionado com os pacenses e é baixa certa para o jogo com os leões.

Sporting e Sp. Braga defrontam-se a partir das 20h15 de segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.