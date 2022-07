O Sp. Braga garantiu a contratação de Simon Banza. O avançado francês já assinou contrato por cinco anos, tendo custado um total de três milhões de euros por cem por cento do passe.

Banza era de resto pretendido por mais clubes, inclusivamente de França e de Espanha, na sequência da boa época que fez no Famalicão, durante a qual marcou 17 golos e realizou cinco assistências.

O Sp. Braga conseguiu convencer o jogador através do projeto que tem para a equipa principal, sendo que a SAD bracarense também conseguiu chegar a acordo com o Lens, que era o detentor do passe.

Banza fica com uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros e deve integrar ainda esta terça-feira o estágio que o plantel de Artur Jorge realiza no Algarve.