O futebolista anglo-jamaicano Djed Spence é reforço do Tottenham, confirmou na manhã desta terça-feira o clube inglês que disputa a Premier League.

Em comunicado, o Tottenham refere que chegou a acordo com o jogador que pertencia ao Middlesbrough com um contrato válido até 2027.

Formado no Fulham, Spence começou a jogar como sénior no Middlesbrough e, no início da última época, foi cedido ao Nottingham Forest, tendo sido peça fundamental na equipa, na subida à Premier League, com 46 jogos realizados e três golos apontados.

É o sexto reforço do Tottenham, depois de Ivan Perisic, Fraser Forster, Yves Bissouma, Richarlison e Clément Lenglet.