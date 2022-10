O médio do Sp. Braga, Castro, em declarações na flash interview da SportTV+ após a derrota frente ao Union Berlim (1-0), em jogo da Liga Europa:

«Não é o resultado que queríamos. A. equipa esteve bem, estivemos muito sólidos, conseguimos igualar a intensidade do Union, é um dos pontos fortes deles. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas vamos continuar a trabalhar.

Isto não vai deitar abaixo todo o trabalho. Vamos levantar a cabeça e continuar a trabalhar.

[Ambiente no estádio] Já me sinto à vontade neste tipo de ambientese trabalho todos os dias para cada vez me sentir mais à vontade. E hoje foi mais um jogo em que tentei dar o meu melhor.

[Sonha em ir Mundial 2022] Estou focado em fazer o meu trabalho. Vou continuar a dar o meu melhor até que as oportunidades cheguem.

[Mas seria difícil digerir uma não ida ao Mundial?] Não, mais tarde ou mais cedo as oportunidades vão chegar.»