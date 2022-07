O Sp. Braga venceu este sábado o Vizela, por 3-2, no segundo teste dos arsenalistas na pré-temporada.

A jogar em casa, o Vizela abriu o marcador logo aos 2 minutos por Gonçalo Cunha e ainda antes do intervalo (aos 36m) Kiko Bondoso ampliou a vantagem. No segundo tempo, os «Guerreiros» começaram a recuperação com um golo de Abel Ruiz (49m), tendo Moura empatado o encontro seis minutos depois. A reviravolta consumou-se já aos 81m, através de um penálti convertido por Schurrle.

Recorde-se que no primeiro jogo da pré-época o Sp. Braga venceu a Oliveirense por 6-2.