O futebolista do Sporting de Braga, Wenderson Galeno, está nomeado para o prémio de golo da jornada na Liga Europa, graças ao golo apontado ante o Midtjylland, na Dinamarca, na quinta-feira.

O golo de Galeno, aos 85 minutos, ditou ainda o 2-2 no marcador, num jogo que os bracarenses viriam a perder por 3-2 em Herning, na quinta e penúltima jornada do grupo F.

O golo de Galeno concorre com o de Marko Ivanic, jogador que deu a vitória ao Estrela Vermelha (1-0), no grupo do Sp. Braga, ante o Ludogorets. Ainda candidatos são o golo de Moussa Diaby, que valeu a vitória ao Bayer Leverkusen por 3-2 ante o Celtic, bem como o golo de James Maddison, do Leicester, na vitória por 3-1 ante o Légia Varsóvia: o médio inglês fez, na circunstância, o 2-0 no marcador.