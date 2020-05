O vice-presidente do Sport Recife, Manoel Veloso, garantiu que o Sporting já foi informado que o clube brasileiro vai pagar a dívida que tem pela transferência do futebolista André. O dirigente afirmou que o clube sul-americano está à procura de um empréstimo para saldar as contas com os leões.

«Quando o futebol voltar, iremos para o mercado novamente, tentar formalizar o empréstimo que estava encaminhado e vamos pagar ao Sporting», disse Veloso, em declarações ao Diario de Pernambuco, publicadas esta quinta-feira.

«Perdemos todos os prazos, uns sete. Tanto com a FIFA, como com o Sporting. O Sport não tem [mais] prazo. Precisamos de pagar para que esta matéria não fique nos corredores da FIFA e o clube de Portugal não continue a reclamar», apontou o vice-presidente do Sport Recife.

No início da semana, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, anunciara que os dois clubes tinham chegado a acordo.

No início de maio, a FIFA tinha condenado o Sport Recife a pagar os cerca de 900 mil euros que deve pela contratação de André aos leões, em fevereiro de 2017.