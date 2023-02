Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, comentou desta forma o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal. A formação arsenalista afastou o Benfica nas grandes penalidades (5-4), após um empate (1-1) no tempo regulamentar. Declarações na flash interview da RTP3:

«Foi um jogo muito disputado, frente a uma grande equipa. Sabíamos das dificuldades, éramos a única equipa que já tinha ganho ao Benfica, mas sabíamos que ia ser um jogo diferente. Por tudo o que fizemos, por tudo o que criámos, penso que somos justos vencedores.»

Sobre a temporada: «A época está a correr muito bem, mas estamos num mês de decisões. Um ou dois deslizes quase deitam a época abaixo, mas vamos jogo a todo, temos de estar todos juntos, a lutar por cada objetivo.»