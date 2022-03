Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, comentou desta forma o empate com o AS Monaco e consequente apuramento para os quartos de final da Liga Europa. Declarações na flash interview da SportTV:

«Queria valorizar a atitude da minha equipa, dos meus jogadores, que cumpriram na íntegra o plano para o jogo. O plano era partir do zero e tentar ganhar o jogo, não defender o resultado. Fizemos um jogo quase irrepreensível do ponto de vista defensivo e tivemos algumas oportunidades, como aquela do Mineiro, para marcar de novo. Penso que controlámos a eliminatória e fomos a melhor equipa nos dois jogos.»

Qual é a dimensão desta conquista? «Estou grato ao Sp. Braga e ao futebol por viver estes momentos. Grato por viver a um quilómetro do estádio, ter vivido praticamente a minha vida a 500 metros do estádio e estar a viver três finais, uma vitória na final da Taça e um percurso espetacular na Liga Europa. O lançamento destes jovens também. Estou grato ao futebol, aos meus jogadores e ao Sp. Braga.»

Os seus jogadores têm direito a sonhar? «Dá direito a desfrutarem deste momento, estar nas oito melhores equipas da Liga Europa é fantástica. Estamos a viver um momento espetacular no Sp. Braga, num ano de aposta clara na formação.»

Ultrapassou Quinito no número de jogos como treinador do Sp. Braga: «O Quinito foi o treinador que me lançou na primeira equipa do Sp. Braga e deu-me a alegria que estou agora a tentar proporcionar a estes jovens. Ultrapassar uma marca do Quinito enche-me de alegria. Infelizmente, como sabemos, ele afastou-se do dia a dia, tenho dúvidas que tenha visto o jogo, mas não tenho dúvidas que estará contente.»