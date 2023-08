Simon Banza não foi incluído na lista de convocados do Sp.Braga para o confronto de terça-feira contra o Backa Topola, a contar segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O avançado, que foi suplente utilizado nos dois jogos oficiais do Braga nesta temporada, não viajará para a Sérvia por opção do treinador Artur Jorge.

Dos 24 jogadores convocados, destaque para o regresso de Niakaté, que ficou de fora do último jogo devido a castigo, e para Adrián Marín, que também não foi convocado para o jogo do campeonato.

Após a vitória por 3-0 na primeira mão, o Sp. Braga é considerado favorito para o jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partida terá lugar às 19h00 de terça-feira, no TSC Arena, em Backa Topola, Sérvia, com arbitragem do dinamarquês Jacob Kehlet.

Confira a lista dos 24 convocados:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

Defesas: Victor Gómez, Paulo Oliveira, Serdar, José Fonte, Niakaté, Borja, Joe Mendes e Adrián Marín.

Médios: Castro, Zalazar, André Horta, Al Musrati, Pizzi, Soumaré, Roger e Vítor Carvalho.

Avançados: Bruma, Rony Lopes, Abel Ruiz, Ricardo Horta e Álvaro Djaló.