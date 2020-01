Em declarações ao jornal O Jogo, que distinguiu como melhor jogador de 2019, Bruno Fernandes revelou qual o colega que levava para uma nova etapa na carreira.

«Seria, com certeza, o Ristovski. Para levar a alegria que ele consegue transmitir no balneário e pela boa disposição que ele consegue que eu tenha todos os dias», referiu o capitão do Sporting, que voltou a falar do sonho de jogar em Inglaterra.

«Até serem cumpridos, os sonhos permanecem sempre. Independentemente de virem a ser ou não cumpridos, ou de serem realistas ou não», acrescentou.

Confrontado com a participação direta em 52 golos em 2019 - 31 tentos e 21 assistências -, Bruno Fernandes diz que «são números a melhorar», independentemente «de ser aqui ou noutro lado qualquer».

O médio escolheu ainda a conquista da Taça de Portugal como o ponto mais alto do ano.

«Não tanto por conquistar a Taça, mas pelo facto de há um ano não a termos conseguido conquistar, devido a muitos fatores», justificou.