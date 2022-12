A realização do Sporting-Marítimo desta noite, a contar para a Taça da Liga, está em avaliação devido ao mau tempo que se regista um pouco por todo o país, e que tem provocado vários constrangimentos na cidade de Lisboa.

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) admitiu que há contactos no sentido de serem avaliadas as condições para a realização do encontro.

«Se se validar essa situação, a Liga Portuguesa de Futebol irá tomar as medidas preventivas face ao jogo. Estamos em contacto com as diferentes entidades e se houver alguma situação, daremos nota», disse André Fernandes.

Ao Maisfutebol, fonte da Liga confirmou que a situação está a ser analisada.

O Sporting-Marítimo está agendado para esta noite, às 20h45, no Estádio de Alvalade.