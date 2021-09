Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final da goleada sofrida em Alvalade (1-5) frente ao Ajax:

«O que retiramos deste jogo é o espírito de equipa. Esteja 1-0 ou 5-1 o espírito é sempre o mesmo e os adeptos reconhecem isso. Eu não estava à espera dos aplausos no fim do jogo, sinceramente. Mas eles estão atentos ao que se passa e reconhecem isso.

O ano passado perdemos 4-1, este ano perdemos 5-1, o resultado foi pior, mas os momentos são diferentes. Temos de crescer e eu sou o que tenho de aprender mais. No fim disse aos jogadores para descansarem bem, dormirem bem e deixarem o resto comigo. Dois resultados pesados na Europa não pode ser culpa dos jogadores, é culpa do treinador.

O que pensei quando sofremos o 2-0 aos dez minutos? Sofri pelos jogadores, porque já passei pelo mesmo. Não pensei na estratégia, não pensei no resultado, nada disso, pensei nos meus jogadores.

Eles depois foram para cima do adversário, fizeram o 2-1, podiam ter feito o 2-2 num cabeceamento do Feddal, apareceu o 1-3, depois fizemos o segundo golo, que foi anulado, depois do quarto golo quis acabar o jogo e fechar tudo em 5x4x1, mas os jogadores não me ouviram, foram para a frente e por isso os adeptos reconheceram o esforço deles.»