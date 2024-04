Uma verdadeira loucura!

Já depois do fogo de artifício com que foi brindado em Coimbra, após o Clássico no Dragão, o autocarro do Sporting chegou a Alvalade durante a madrugada e tinha à sua espera uma multidão ao rubro.

Os adeptos entoaram cânticos, recorreram a muita pirotecnia e já se sentia o ambiente de festa, com o título bem perto.

Ora veja: