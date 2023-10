Ausente dos relvado desde abril passado, Jeremiah St. Juste deverá voltar à competição na partida da Taça de Portugal diante do Olivais e Moscavide.

Na antevisão ao jogo deste sábado, Ruben Amorim confirmou que o defesa neerlandês e Francisco Trincão, que teve de parar devido a uma mazela, estão aptos e que, por isso, podem ir a jogo, mas frisou que a condição física dos dois obriga a cuidados redobrados.

«Vamos ter atenção aos minutos de jogo, mas também teremos também de olhar para jogo em si. Como vai decorrer... A capacidade física que eles [o adversário] têm, o que nos fazem correr para trás e para a frente também vai limitar o tempo de jogo dos jogadores. Se virmos que o jogo não tem um ritmo tão alto, vamos deixar os jogadores o máximo de tempo possível. Se estiverem a ultrapassar a carga física que podem ter, retiraremos os jogadores. O principal objetivo é ganhar o jogo. Aconteça o que acontecer, esses jogadores não vão ultrapassar a carga que têm de ter, até porque temos jogadores de qualidade no banco. Mas estamos atentos a isso, porque vêm de lesões e temos de ter cuidado com a capacidade física deles», avisou.

Para o jogo com a equipa da distrital de Lisboa, que vai ser realizado no Estádio José Gomes, na Amadora, o Sporting não poderá contar com Ousmane Diomande, que cumpre castigo, nem com Hidemasa Morita: «Vai ficar de fora porque levou uma pancada», explicou o treinador do Sporting.