O Sporting ficou neste domingo afastado, matematicamente, do terceiro lugar, que dá acesso à Champions. O empate em casa frente ao Benfica confirmou que os leões vão acabar a época no quarto lugar. Ruben Amorim garantiu, porém, que pensa continuar nos leões na próxima época.

«Sempre disse que quero ficar, mas que deixo o meu futuro nas mãos do presidente porque este é um clube muito grande. Sabemos que a margem é muito pequena. Para mim, a melhor forma de isto funcionar é que as pessoas no Sporting saibam que o treinador pode sair sem qualquer guerra ou indemnização. Sabemos que a margem de erro é muito pequena e temos de andar sempre no limite para igualar o FC Porto, Benfica e até o Sp. Braga.

Obviamente que começo a próxima época muito mais fragilizado, mas o meu lugar está sempre à disposição. Agora, acho que já passámos momentos piores e sinto que o Sporting está no bom caminho, mesmo num péssimo ano.»