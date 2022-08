Ainda no rescaldo da saída imprevista de Matheus Nunes, Ruben Amorim foi questionado sobre o futuro.

O treinador do Sporting foi confrontado sobre se já mereceria estar num projeto em que não tivesse de refazer a base da equipa todos os anos.

«O futuro depende sempre dos resultados. Posso ir para o estrangeiro, posso voltar para o Casa Pia – que já está muito bem nesta altura, está muito diferente», começou por dizer.

«Onde quero trabalhar é num sítio onde me sinta bem, seja feliz, onde toda a gente pensa da mesma maneira», acrescentou, lembrando o que tem sido o seu trajeto como treinador.

«Ao contrário do que era como jogador, como treinador não ando à procura de nada. Nunca tive pressa, se não estaria aqui. Gosto de trabalhar com os meus jogadores e com pessoas que olham para o mesmo caminho, aconteça o que acontecer. Não faço planos para o futuro», finalizou.