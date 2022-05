Ruben Amorim garantiu neste sábado, em conferência de imprena após o último jogo da época, que vai continuar no Sporting na próxima época.

«Falar com o meu empresário? É um bocadinho indiferente. Eu tenho a minha decisão tomada: não quero sair assim. Não queiró sair agora. Sei que corro o risco de ser despedido, poderia sair de outra forma, mas não me sinto bem a sair assim, portanto vão levar comigo mais um ano.

Tenho dois anos de contrato, fiquei em segundo lugar, por isso acho que não tenho direito a prolongar o contrato. Vou fazer pela vida, sabendo que é um risco para o próximo ano. Mas não vou sair assim.»

[em que vai pensar nas férias?]

«Depende muito dos jogadores que saírem. Por exemplo, se o Porro sair será difícil encontrar outro Porro e isso muda a nossa forma de jogar. Estamos a mudar um pouco e variamos muito mais o jogo do que na época passada. Também jogámos sem referência ofensiva alguns jogos e criámos muitas dificuldades aos adversários.

Este ano sinto-me muito mais cansado, se calhar também porque não ganhámos. Nas férias vou descansar, mas acho que vou descansar três deias e depois já vou estar com saudades disto [risos]. Vou aproveitar a família, vou chatear o Viana e tentar controlar tudo, porque sou bastante chato. Vou preencher os meus dias com a família, a chatear o Viana e a salvaguardar todas as saídas que possam haver, para podermos ter uma equipa competitiva.»

[artigo atualizado]