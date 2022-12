Dário Essugo foi titular no jogo do Sporting com o P. Ferreira e acabou expulso com cartão vermelho direto perto do fim, devido a uma entrada imprudente. Apesar disso, Ruben Amorim elogiou o jovem jogador.

«O Dário mostrou o que é e as lacunas que ainda tem, porque tem 17 anos. A forma como entrou ao lance é perigosa, mas não foi com maldade porque ele não tem maldade. Mostrou-se bem, mais atrevido com bola, forte a parar as transições. Ainda quer ir às bolas todas, o que tem a ver com a falta de experiência a este nível. Ele não passa pela II Liga, que é um problema que temos porque os jogadores passam da III Liga diretamente para a Liga, num clube grande, o que é complicado.

Mas está a crescer a olhos vistos, vai crescer ainda mais com estes jogos. Vai ficar de fora agora porque foi expulso, mas é bom ver a evolução de um jogador numa posição tão difícil, num sistema no qual há dois jogadores para um espaço tão grande. Tem muito para melhorar e basta olhar para o jogo com atenção para o perceber.»