O Sporting defronta neste sábado o Gil Vicente, num jogo que Ruben Amorim espera ‘divertido’, mas que defende que será um dos mais difíceis até ao momento na época dos leões.

«Vai ser jogo muto difícil, com uma equipa muito bem orientada, que está num grande momento de forma. Nós também estamos bem e, a meu ver, vai ser um jogo divertido. É uma equipa sem a pressão dos pontos e acho que vai ser dos jogos mais difíceis até ao momento», antecipa.

O Sporting chega à 15.ª jornada com a liderança partilhada com o FC Porto, com mais quatro pontos do que o Benfica, ainda que tenha menos 10 golos marcados do que os dragões e menos 15 do que o Benfica, algo que não preocupa Amorim.

«Isso não causa preocupação. O FC Porto e o Benfica atacam muito bem, e temos de relembrar os sete golos do Benfica ao Belenenses. Não o digo em tom de provocação, mas é um facto que faz diferença. Nós temos de melhorar, mas temos o outro lado: sofremos menos», começou por dizer.

«Mas olhando para o ano passado, que é aquilo que nos importa comparar, criamos muito mais oportunidades e controlamos o jogo melhor. Não defendemos tanto tempo como no ano passado e estamos mais equipa», elogia o técnico.