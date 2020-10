Rúben Amorim falou neste sábado sobre a eliminação do Sporting da Liga Europa, com uma pesada derrota em casa frente ao LASK, defendendo os jogadores.

«A partir da expulsão o jogo acabou. Os jogadores deram tudo o que tinham. Não lhes posso dizer nada, eles deram tudo. Sei que não é a coisa mais popular para se dizer, mas é a verdade», começou por dizer.

Confrontado com algumas críticas à insistência no modelo de jogo que implementou desde que chegou aos leões, Amorim diz não leu as críticas, mas que já as esperava.

«Quando surge um mau resultado, a culpa é do sistema de jogo. Temos de viver com isso. Só quando ganho é que vou ler os jornais. Não foi pelo sistema que perdemos. Se marcam o penálti o jogo era diferente, se o Coates não é expulso, também seria diferente. E isto não é uma crítica à arbitragem, atenção. Nós vamos seguir o nosso caminho da forma como temos feito até aqui», declarou.