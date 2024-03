A vitória por 6-1 sobre Boavista neste domingo permitiu ao Sporting chegar aos 75 golos marcados nesta edição da Liga.

Este registo, numa altura em que o leão ainda tem pela frente nove jogos até ao final da prova, é já superior ao de todas as épocas completas sob o comando de Ruben Amorim: 71 (2022/23), 73 (2021/22) e 65 no ano em 2020/21, ano do título.

A fome de golo do líder da Liga tem ficado mais apurada com o avançar da época e uma comparação entre a segunda volta e toda a primeira prova-o de forma esmagadora: nos oito jogos realizados na segunda metade do campeonato, o Sporting faturou por 35 vezes, apenas menos cinco do que nos primeiros 17 encontros.

Há uma volta, nas primeiras oito jornadas do campeonato, o Sporting tinha marcado menos de metade dos golos do que desde a viragem da prova: 17 remates certeiros, o que dava uma média ligeiramente superior a dois por jogo face aos 4,4 (!) desde a 18.ª jornada.

Onde é que isto vai parar?

Depende, claro, da capacidade demonstrada pelo conjunto leonino nas nove jornadas que lhe faltam - contando o jogo em atraso diante do Famalicão - até ao fim da Liga. Nesta altura, o Sporting tem, rigorosamente, uma média de 3 golos marcados por jogo. A manter este registo - o que até significaria um abrandamento do poder de fogo mostrado nas últimas largas semanas - a equipa de Ruben Amorim ultrapassaria a marca dos 100 golos: terminaria a Liga com 102 remates certeiros.

Seria menos um do que o registo do Benfica de Bruno Lage, que em 2018/19 chegou aos 103 golos: recorde do clube a par de 1963/64. A verdade é que este Sporting tem mais sete golos do que os encarnados em igual número de jogos na época da chamada «Reconquista».

No entanto, se o registo leonino nesta segunda volta da Liga - 4,4 golos por partida - se mantivesse, isso garantiria o abanar das redes alheias em mais 40 ocasiões. Contas feitas: o Sporting de Amorim fecharia o campeonato com a impressionante marca de 115 golos.

No Sporting, só os Violinos chegaram aos 100 golos

Em termos absolutos - excluindo médias - seria o segundo melhor registo da história do Sporting e, também, das 90 edições do campeonato, apenas atrás dos 123 alcançados pela equipa dos Cinco Violinos em 1946/47 num campeonato que teve 26 jornadas.

Foi, aliás, só com os Cinco Violinos que o Sporting chegou centena de golos na Liga nas únicas duas vezes na histórica do clube: aconteceu na época acima referida e também em 1948/49 (100 golos).

Desde então, a época em que esteve mais perto desse registo foi em 1973/74: ao fim de 30 jogos, 96 remates certeiros, quase metade (46) de Yazalde, até hoje dono do recorde de golos apontados numa edição do campeonato. Quando a Liga contava com 25 jogos - tanto quantos tem a equipa de Ruben Amorim - os leões já tinham faturado em 81 ocasiões. É preciso recuar precisamente até essa época - há 50 anos, portanto - para se encontrar um Sporting mais goleador.

AS CINCO EQUIPAS COM MAIS GOLOS NA LIGA PORTUGUESA

Sporting (1946/47) 123 golos Benfica (1963/64) 103 golos Benfica (2018/19) 103 golos Benfica (1972/93 101 golos Sporting (1948/49) 100 golos

Veia goleadora de dimensão continental

Na Europa só três equipas têm mais golos nos respetivos campeonatos do que os leões. O Bayern Munique (78 golos em 26 jogos), o Fenerbahçe (79 em 30) e o PSV Eindhoven, com 81 em 26 partidas. No entanto, apenas o líder do campeonato dos Países Baixos apresenta uma média superior à do conjunto de Ruben Amorim.

Nas chamadas Big-5, atrás do Bayern Munique, Inter Milão (71) e Arsenal (70) são as equipas que mais se aproximam o líder isolado da Liga portuguesa.

Fora do continente, a título de curiosidade, na Liga saudita há uma equipa com um registo que rivaliza com o do Sporting: o Al Hilal de Jorge Jesus, que leva 72 golos marcados em 24 jogos.