O Sporting venceu o Marítimo na final da Taça de Portugal por 30-29 e conquistou a Taça de Portugal de andebol.

Depois de na véspera a equipa de Ricardo Costa ter eliminado o FC Porto no prolongamento, neste domingo liderou o marcador desde o início e revalidou o título conquistado na época passada.

Ao intervalo, os leões venciam por 17-14, na segunda parte chegou a ter cinco golos de diferença, mas uma excelente réplica do Marítimo valeu o equilíbrio no resultado final.

No Sporting, esteve em destaque novamente Kiko Costa, com 10 golos, depois de ter apontado 15 contra o FC Porto na meia-final. O lateral direito esteve bem acompanhado pelo irmão, Martim Costa, que marcou sete. Ainda assim, o melhor marcador do encontro foi Délcio Pina, do Marítimo.

Com esta conquista, o Sporting reforça a liderança no historial da Taça de Portugal, ao somar o 17.º troféu, contra 12 do ABC, nove do FC Porto e seis do Benfica.

[artigo atualizado]