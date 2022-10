Declarações de Antonio Adán, guarda-redes do Sporting, na flash interview à Sport tv, após a vitória por 2-1, no terreno do Santa Clara:

«[Jogo difícil na segunda parte] Na primeira parte, o jogo estava praticamente controlado, tivemos ocasiões e eles não criaram perigo. No segundo tempo, subiram linhas e não estivemos tão bem, tão rápidos com bola. Eles criaram ocasiões e, às vezes, não se joga tão bem, mas o importante era conseguir os três pontos. Este segundo tempo não foi o nosso estilo, a nossa identidade, mas o que conta no final são os três pontos.

«[Melhor em campo depois do jogo em Marselha. É a prova de que o futebol muda de um dia para o outro?] Foi uma semana exatamente igual às outras. Amanhã será igual também, vamos levantar-nos e treinar para preparar o próximo jogo. Não vou poder estar no jogo da Champions, mas agora temos de treinar e estar preparados para quando o mister decida que devemos estar no campo.»