O Sporting recebeu o Arsenal em Alvalade na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa e empatou 2-2 com o líder da Premier League.

Os gunners marcaram primeiro por Saliba, aos 22, num pontapé de canto. Do mesmo modo, Gonçalo Inácio igualou o encontro, aos 34 minutos.

No segundo tempo, os leões viraram o marcador a seu favor, com Paulinho a marcar aos 55. Porém, num lance com muita sorte à mistura, Xhaka empatou, com a bola ainda a desviar em Morita e a trair Adán.

FICHA DE JOGO