Luís Maximiano e Wendel vão ter de voltar a testemunhar na quarta-feira no âmbito do processo do ataque à Academia de futebol do Sporting, em Alcochete, devido a falhas na gravação da videoconferência no primeiro depoimento.

Os dois jogadores foram ouvidos a 9 de dezembro de 2019, mas os registos ficaram com falhas, segundo revelou um dos advogados envolvidos no processo. Assim, o guarda-redes e o médio vão voltar ao tribunal do Montijo na quarta-feira durante a tarde, depois de serem ouvidos o roupeiro João Reis e o fisioterapeuta Hugo Fontes na parte da manhã.

Saiba mais sobre este assunto na TVI24