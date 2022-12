Rebentou uma «bomba» no balneário da equipa de basquetebol do Sporting.

Derrick Fenner admitiu, em declarações ao jornal O Jogo, que foi agredido a soco por Travante Williams, colega de equipa, num treino dos leões, e que quer deixar o clube por não se sentir em segurança.

«Fui agredido num treino pelo Travante Williams, deixando-me com pontos, dores de cabeça e a mandíbula inchada. A situação colocou a minha família e a minha segurança em risco. Portanto, somos obrigados a ir embora», declarou o norte-americano que tinha trocado o Imortal pelo Sporting no início da época.

O base de 28 anos diz ter ficado surpreendido com o sucedido, uma vez que ele e Travante se conhecem desde os tempos de Universidade nos EUA e até têm muitos amigos em comum, mas que agora não há condições para continuarem a partilhar balneário, até porque Travante o terá desafiado para uma luta.

Fenner revela ainda que o Sporting não o quer deixar sair, mas essa é a única possibilidade que ele vê.

«O Sporting não me deixa rescindir até encontrar substituto, mas eu e a minha família estamos a pensar voltar para os EUA», termina.

A situação ocorreu na semana antes do jogo com o FC Porto e terá estado na base da ausência de Travante Williams do Clássico.