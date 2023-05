Ruben Amorim foi claro: «Não considero o Benfica favorito.» O treinador do Sporting assumiu que os leões têm de encarar com normalidade o jogo com o rival lisboeta, que têm de entrar para ganhar e que têm capacidade para o fazer. Ainda assim, Amorim admite que os momentos das duas equipas são diferentes.

«Não temos nada a ganhar porque não estamos a lutar pelo campeonato. É sempre mais difícil para nós. O Benfica ainda tem uma margem. É sempre um jogo mais fácil, até porque já estivemos do outro lado», disse, na antevisão do duelo deste domingo, no José Alvalade.

«Para mim, é indiferente quem é campeão. Fizemos muitas coisas erradas com o Marítimo sobretudo com bola. Temos um plano para melhorar a equipa, o resto à volta do jogo não ligo. É um jogo difícil, mas fomos nós que fizemos esta cama e temos de nos deitar nela. Não somos vítimas, temos um jogo difícil, vamos enfrentar o jogo e jogar para ganhar», prosseguiu o técnico.

Questionado sobre uma declaração de Balakov, antigo jogado dos leões, que afirmou que a melhor prenda para os adeptos era vencer o jogo, o treinador respondeu: «Já falei sobre isso, mas não concordo com essa ideia. Nada vai mudar o que fizemos. Isto deve ser uma segunda-feira para o Sporting. O Benfica vem jogar a Alvalade e nós vamos jogar para ganhar. O presente é ganhar e preparar a próxima época.»

De resto, o técnico analisou que «o Benfica joga sempre da mesma maneira» e acrescentou sobre os encarnados: «Vão atacar, são pressionantes. Fizemos 30 minutos muito bons na Luz e depois o Benfica pegou no jogo. Acho que vamos melhorar, não me interessa como o Benfica vai entrar, interessa-me como vamos entrar.»