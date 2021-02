João Palhinha vai para o banco de suplentes do Sporting, no dérbi desta segunda-feira com o Benfica.

O castigo do médio foi suspenso por decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, e por isso o médio entra nas opções do técnico, Rúben Amorim, embora não como titular (Matheus Nunes é que aparece no onze leonino).

Na equipa titular do Benfica destaque para Vlachodimos, que regressa à baliza diretamente do isolamento, por assim dizer, já que esteve infetado com covid-19.

As águias apresentam três centrais em Alvalade: Otamendi, Vertonghen e Jardel.

Constituição oficial das equipas:

Sporting: Adán; Neto, Coates e Feddal; Porro, João Mário, Matheus Nunes e Nuno Mendes; Nuno Santos, Tiago Tomás e Pedro Gonçalves.

Suplentes do Sporting: Luís Maximiano, João Palhinha, Tabata, Gonçalo Inácio, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Jovane e Joelson.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Jardel, Vertonghen e Grimaldo; Rafa, Pizzi, Weigl e Cervi; Darwin.

Suplentes do Benfica: Svilar, Gabriel, Seferovic, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Pedrinho, Adel Taarabt, Nuno Tavares e Gonçalo Ramos.