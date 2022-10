O Sporting, na zona sul, o Sp. Braga e o Vizela, na zona norte, venceram os respetivos jogos e mantêm a liderança. No caso da formação leonina, um triunfo por 2-1 sobre o Vilafranquense foi suficiente para manter o Benfica à distância de dois pontos, no segundo lugar. Os encarnados, de resto, venceram por 3-1 no terreno do Torreense.

Na zona norte, continua também tudo na mesma. O FC Porto venceu o Boavista por 2-0 e continua em quarto lugar, com menos três pontos do que Sp: Braga e Vizela, que venceram em casa o Tondela e o Gondomar, respetivamente.

Zona Norte:

Vitória de Guimarães – Paços de Ferreira, 3-2

Vizela – Gondomar, 4-1

FC Porto – Boavista, 2-0

Anadia – Gil Vicente, 1-3

Sporting de Braga – Tondela, 3-1

Famalicão – Rio Ave, 2-3

Classificação: Sp. Braga e Vizela, com 20 pontos, V. Guimarães, com 19, e FC Porto, com 17

Zona Sul:

Vilafranquense – Sporting, 1-2

Vitória de Setúbal – Alverca, 4-5

Marítimo – Nacional, 2-0

Estoril Praia – Académica, 1-1

Torreense – Benfica, 1-3

Casa Pia – Belenenses, 1-2

Classificação: Sporting, com 21 pontos, Benfica, com 19, Belenenses, com 18, e Alverca, com 14.