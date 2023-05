Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na conferência de imprensa, recusou a ideia de o Sporting ter tido problemas de finalização, após o empate com o Benfica no dérbi em Alvalade.

«Não consigo ir treinar o Pote a meter o pé. Ele só precisava de levar com a bola, nem precisava de a bater. Há coisas no futebol que não têm explicação. O Paulinho, num momento de tensão, conseguiu tirar central, não meteu no lado do Vlachodimos, que era o que ele esperava, tentou meter do outro lado e depois defendeu com a ponta do pé. Mas tudo foi bem feito, mas depois não marcámos. Haverá momentos em que vamos falhar a bola e ela vai ao ângulo.»