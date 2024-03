O Benfica e o Sporting vão jogar já no próximo dia 2 de abril, mas antes do dérbi ambos os clubes ainda têm um jogo para disputar. O Benfica recebe o Chaves e o Sporting vai defrontar o Estrela da Amadora. Atenção para o lado dos leões, com Rúben Amorim em perigo de ir desfalcado para o dérbi da liga, tendo seis jogadores em risco de suspensão, caso recebam cartão amarelo na visita à Reboleira.

No campeonato, qualquer jogador que acumule cinco cartões amarelos fica suspenso para o próximo jogo. No são cinco os jogadores com quatro amarelos: Ousmane Diomandé, Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Nuno Santos e Ricardo Esgaio.

Com possibilidade de chegar ao nono (que também leva à suspensão de um jogo) está Morten Hjulmand, que até ao momento tem oito.

Relativamente ao Benfica, António Silva vai cumprir castigo, também por acumulação de amarelos, mas vai ser já neste jogo frente ao Chaves, a realizar esta sexta-feira, por isso poderá jogar no dérbi.

De notar que TODOS os jogadores de ambas as equipas podem estar em risco de falhar o dérbi, caso levem cartão vermelho no jogo anterior.