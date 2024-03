Andraž Šporar, antigo avançado do Sporting e do Sp. Braga, à flash interview da Sport TV, após o triunfo da Eslovénia frente a Portugal (2-0).

«Vivemos uma noite de sonho, Portugal é uma das melhores equipas do mundo. Jogamos muito, sofremos muito, marcamos duas vezes e até podíamos ter marcado outro golo. Portugal joga bem, mas fomos coesos, o que não lhes deu muito espaço. É difícil jogar contra a Eslovénia em casa. Vencemos com justiça.»

«Vamos para o Europeu para ganhar os jogos [frente a Dinamarca, Inglaterra e Sérvia], não só para marcar presença. Vamos jogar como hoje.»

[Tem visto o Sporting?] «Tenho visto o Sporting, estão no primeiro lugar, com menos um jogo. Espero que sejam campeões. O Gyökeres é muito forte e os golos dele são muito importantes.»

[O que tem a dizer de Ioannidis, seu colega no Panathinaikos associado ao Sporting?] «Hoje podemos falar do jogo da Eslovénia e não do Ioannidis. Não sei o que acontecerá.»