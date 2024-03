Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview à RTP 3, após a derrota por 2-0 de Portugal em Liubliana, diante da Eslovénia, num jogo de preparação:

«[A que se deveu a exibição menos conseguida?] A Eslovénia jogou muito bem, como esperávamos. O objetivo desta noite não era ganhar, era tentar ganhar e experimentar jogadores num jogo de preparação para o Europeu. A reação ao golo sofrido foi difícil e acho que, depois destes 90 minutos, estamos ainda mais preparados para o Europeu, do que só ganhar e não enfrentar a adversidade que tivemos hoje.»

«[A exibição levanta preocupações ou tira dúvidas sobre quem pode ir ao Europeu?] Ajuda, porque dá informação. Precisamos de ter opções para a lista, o estágio foi positivo, com a oportunidade de trabalhar com jogadores de uma forma individual, mas não gostamos de perder. Mas o objetivo do jogo de hoje era apanhar informação, mais do que ganhar o jogo.»

«[João Cancelo apareceu muitas vezes por dentro, quando já havia muita gente no meio-campo] O João Cancelo tem a experiência de jogar pela ala esquerda e também por dentro. Hoje, tentámos usar jogadores por dentro porque a Eslovénia tem uma linha muito fechada por fora. Tentámos a ligação entre Rúben Neves, Vitinha, Otávio e o João Cancelo. Agora podemos utilizar esta informação mais à frente.»

«[O resultado arrefece as expectativas para o Euro?] Acho que agora estamos mais preparados para o Europeu. É importante ir ao Europeu com golos sofridos, porque a reação durante um jogo é importante ter uma personalidade para poder continuar a jogar ao mesmo nível. O resultado é positivo para a Eslovénia, mas nós temos mais informação para preparar o Europeu de melhor forma.»