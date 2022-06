Miguel Afonso, vogal do Conselho Diretivo do Sporting com o pelouro das modalidades, foi este domingo detido pela Polícia de Segurança Pública, no final do dérbi de hóquei em patins.

Tudo aconteceu após o final do jogo, que o Benfica venceu por 7-5 no prolongamento, afastando o Sporting da final do campeonato frente ao FC Porto. Nessa altura, a PSP entrou numa bancada onde estavam adeptos leoninos, tendo carregado sobre alguns deles. Miguel Afonso interveio para defender os adeptos, envolveu-se numa discussão com os agentes, que acusou de não terem atuado com a mesma intensidade junto dos adeptos do Benfica, e acabou detido.