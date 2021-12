O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Boavista, da 14.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos leões por 2-0:

«Queríamos dar um jogador mais vertical e profundo do lado do Javi Garcia. O Tabata fez um grande jogo com o Ajax, mas se metêssemos o Tabata podiam ser três jogadores muito parecidos. Escolhemos um lado, mas foi essa a ideia. Correu bem, quer no golo quer na assistência. As características do adversário eram diferentes.»

«Nazinho jogar mais? Depende do Nazinho e das características do adversário. Depende do rendimento deles. Defensivamente concentrado, vai começar a definir melhor. Jogou com o Ajax e por mais que o treinador fale com ele, há sempre nervosismo da estreia.»

Sobre a ausência de Paulinho

«Podíamos ter posses mais longas, às vezes tem de ser. Ter muita posse no meio para depois atacar. O Boavista pressionou-nos em cima e o jogo direto é porque os jogadores são inteligentes. Mesmo sem o Paulinho tivemos ligação.»