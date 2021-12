A figura: Pedro Gonçalves

Muitas vezes não se dá por ele e ele aparece e marca, desta vez foi o inverso disto. Pedro Gonçalves esteve em muitas das ações ofensivas da equipa. Apareceu na direita, no meio como costuma e até deu uma espreitadela na esquerda. Rematou, tentou assistir, sempre sem sucesso, ou seja, sem golo. Isto na primeira parte. Ora, Pote continuou a ser a figura do Sporting no segundo tempo, o êxito das jogadas leoninas é que mudou por completo. Pedro Gonçalves recebeu duas vezes a bola no meio-campo. Na primeira, aos 53 minutos, encarou a linha defensiva com rapidez e serviu Nuno Santos. O 11 e Sarabia completaram a ideia. Depois, no 2-0, é ele quem deixa Sarabia e Nuno Santos à frente da defesa contrária. Para o jogo ser completamente inverso ao hábito e mesmo assim Pedro Gonçalves ser figura, o 28 falhou um golo escandaloso. Ainda assim, decisivo. Sem golo próprio, mas decisivo.

O momento: minuto 53

O Sporting não estava a fazer uma exibição de gala, pelo contrário. Tinha sentido algumas dificuldades no primeiro tempo e o golo anulado a terminar o primeiro tempo podia ter tido um efeito negativo. O golo de Sarabia tranquilizou Alvalade.

Outros destaques

Pablo Sarabia

Provavelmente, o melhor toque de bola que o Sporting tem no plantel. Mas o espanhol não é apenas técnica, é inteligência e assertividade nas ações. Nesta noite, fez um golo e uma assistência [duas, porque aquele lance de Pote…] . Quem não reparou em Pedro Gonçalves, atribuirá o maior papel da noite a Sarabia. O que também não está mal porque o espanhol esteve no mesmo nível, só não foi tão constante na partida.

Flavio Nazinho

Estreia a titular do rapaz. Ruben Amorim confiou no rapaz de 18 anos e Nazinho pareceu bem entrosado no esquema. Não esteve bem em todas as ações, é certo, mas foi ganhando confiança ao longo dos minutos e ao mesmo tempo que o leão se catapultava para a frente. Bons pormenores técnicos a deixarem água na boca.

Adan

Uma defesa só. Uma defesa, mas de uma importância tremenda. O que seria do jogo se Adan não tivesse vencido no cara a cara com Gorré?

Sebastián Pérez

Fundamental na estratégia de Petit. O colombiano tentou tapar o corredor central com Vukotic e caiu muitas vezes «em cima» de Matheus Nunes. Aliás, assim que o luso-brasileiro recebia na hora de construir jogo, era muito provável que logo ali surgisse Seba Pérez. O médio foi ainda importante na tentativa de construção do Boavista e o melhor exemplo disso foi o passe para Kenji Gorré, a deixar o avançado na cara de Adan.