O treinador do Boavista, Petit, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Sporting, da 14.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos leões por 2-0:

«Satisfeitos não estamos, por muito que tenhamos defrontado a melhor equipa. Entrámos bem no jogo, sabendo o que fazer e que o Sporting é forte. O Sporting venceu bem pela eficácia. Até aos 55 minutos estivemos bem, depois sofremos dois golos. O primeiro numa perda de bola e ressalto e depois fomos no engodo e com o segundo golo matou-se o jogo.»

«Dá-se a volta trabalhando. Conheço bem a casa, há uma desconfiança na equipa por causa dos resultados, mas temos de ajudar a equipa. Estamos há dez dias, há um processo e mudança, temos de mudar esse feeling de derrotas. Temos jogo na quinta-feira e dar uma resposta diferente.»